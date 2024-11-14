日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は大阪本社・新谷尚太（47）が担当。プログノーシスとともに先月オーストラリアに遠征した中内田厩舎の清山康成調教助手（35）を取り上げる。オーストラリア遠征から帰国後、ひと息ついたタイミングで清山助手にじっくり話を聞く機会があった。プログノーシスにとっては昨春から4季連続の海外遠征。コックスプ