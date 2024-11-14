「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表９−３オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）日本代表は１３日、バンテリンドームでの１次リーグＢ組初戦で、オーストラリアを９−３で下して白星発進した。粘り強く、白星を手繰り寄せた。開幕戦で上々のスタート。井端監督は「国際試合独特の緊張感の中、私もドキドキしてました。非常にホッとしてます」と正直な思いを吐露した