「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表９−３オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」で日本代表は１３日、バンテリンドームでの１次リーグＢ組初戦で、オーストラリアを９−３で下して白星発進した。４番に入った阪神・森下翔太外野手（２４）は三回に内野安打で出塁すると、八回には２点適時二