坂路単走で4F53秒9〜1F12秒6にまとめたデルアヴァー（牡＝松永幹）は調教では地味だが、6月福島の新馬戦（芝1800メートル＝勝ち時計1分49秒9）は衝撃が走るほどの勝ちっぷり。松永幹師も「ノームコア（17年夏の福島芝1800メートル新馬戦＝勝ち時計1分49秒1）に次ぐ2番目に速い時計だと聞いた」と、のちに香港C（20年）を制した名牝を引き合いに出したほど。「しっかり乗り込んで馬体も大きくなった。成長している」と重賞獲り