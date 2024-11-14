東京の新馬戦を4馬身差で快勝したレッドキングリー（牡＝木村）は、Wコースでアトリウムチャペル（3歳1勝クラス）と併せ馬。素軽い走りで5F67秒5〜1F11秒4をマーク。手応え十分に併入した。太田助手は「（間隔が）短いローテで大きな変化はないけど、走りに対しては前向きな部分が出てきた。気持ちもピリッとしてきた」と心身の成長を実感していた。