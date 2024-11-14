タレントのバカリズム（４８）が脚本を務め、女優の市川実日子（４６）が主演する、日本テレビ系１月期新日曜ドラマ「ホットスポット」（後１０・３０）が２０２５年１月からスタートすることが１３日、分かった。安藤サクラ主演で２３年に放送され大きな話題を呼んだ「ブラッシュアップライフ」で橋田賞脚本賞に輝くなど、才能を発揮するバカリズムと、国内外の賞を２８冠獲得した同作チームが再タッグを組むオリジナルドラマ