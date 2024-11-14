◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本９―３オーストラリア（１３日・バンテリンドーム）侍の４番は俺だ！俺だ！俺だ〜！阪神・森下翔太外野手（２４）が己の仕事を完遂した。４打数３安打２打点、３得点で白星発進に導いた主砲は「とりあえずホッとした」と安ど感を口にしながら額の汗を拭った。プロ選手が出場した９９年以降の五輪、ＷＢＣ、プレミア１２の３大大会の開幕戦