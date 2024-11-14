【ワシントン時事】米主要メディアは１３日、２０２０年大統領選の敗北を覆そうとしたとしてトランプ次期大統領を起訴したスミス特別検察官が、来年１月２０日のトランプ氏就任前に辞任する意向だと報じた。前代未聞の選挙介入事件は公判に至らず終結することになるが、スミス氏は捜査報告書をまとめ、トランプ氏の行為を記録に残す方針。トランプ氏は返り咲きを果たせばスミス氏を「２秒で首にする」と語ったほか、自身を捜査