凱旋門賞で12着のシンエンペラー（牡3＝矢作）は帰国後、疲れを感じさせぬ力強さを見せている。この日はCWコース3頭併せ。主戦の坂井が騎乗し、一番後ろに付けて、ゆったりと追走。4角から内に入り、ゴーサインを出すと鋭く抜け出し、カフジオクタゴン（5歳オープン）に2馬身先着した。坂井は「感じは本当に良くなっているし、いい時の感触に戻っています。遠征後でも問題ない」と前向きな口ぶり。伸びしろ十分の3歳代表格で、