阪神・坂本誠志郎捕手（３１）が１３日、西宮市内で取材に応じ、今季取得した国内ＦＡ権を行使せずに残留することを表明した。４年総額４億円プラス出来高払い（金額は推定）で合意した。野球人として葛藤の末、チーム愛にも背中を押されての決断。藤川球児監督（４４）にも電話で連絡を入れたといい、「今年悔しい思いをして。タイガースでもう一回、やり返したい」とＶ奪還への決意を固めた。迷いがなかったといえばウソにな