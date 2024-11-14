ＤｅＮＡ・京田陽太内野手（３０）が１３日、神奈川・横須賀市で行われた秋季練習後に今季取得した国内ＦＡ権を行使せず残留することを表明した。京田は２０２２年オフに中日からトレードで移籍。「拾ってもらった、声を掛けていただいた球団。このチームメートとリーグ優勝の瞬間を味わいたい。ベイスターズで野球したいという思いが強かった」と話した。