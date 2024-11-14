【バクー時事】国連気候変動枠組み条約の専門家委員会は１３日、途上国の財政支援に関する報告書を発表した。２０３０年までに途上国が必要とする温暖化対策の資金について、５兆３６０億〜６兆８７６０億ドル（約７８０兆〜１０６５兆円）との試算を示した。アゼルバイジャンで開かれている同条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）では、先進国が途上国に拠出している対策資金に関し、新たな支援目標が協議されている。途上国