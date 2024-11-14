Alyoでは、コルセットブランドの｢EnchantedCorset｣より、話題のバストリフトコルセット｢Sophia(ソフィア)｣を、2024年11月15日(金)18:00から販売いたします。発売から2時間で完売してしまった大人気アイテムが、リクエストの声に応えて再販を決定。ブラを選ばず身に着けられて、美しいクビレをしっかりとメイクしてくれます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 2時間で完売した大人気コルセットが再登場 発売からわずか