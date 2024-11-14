「大相撲九州場所・４日目」（１３日、福岡国際センター）平幕阿炎が、新大関大の里をすくい投げで撃破した。くせ者力士が完璧な作戦勝ちで３連勝とし、三役復帰へ弾みをつけた。他の大関陣では、琴桜が若隆景を寄り切って１敗を死守。豊昇龍は宇良を上手投げで退け、全勝を守った。トップは豊昇龍と、平幕の熱海富士、隆の勝、阿武剋の４人。波に乗る新大関を“くせ者”が止めた。阿炎が先場所の千秋楽に続き、大の里を撃破