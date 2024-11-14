東京六大学野球連盟は13日、都内で今秋ドラフトで指名された選手らを対象に税金や法律、SNSの研修会を開いた。楽天1位・宗山やDeNA2位・篠木らが参加。公認会計士や弁護士からSNSの使い方や、貯蓄の大切さなどを学んだ。2時間30分の講習を終え宗山は「税金のこともしっかり考えないと、と感じた。自分のプレーを見たいと思ってもらうためにSNSでの情報発信も大切だが、言葉など気を付けたい」と気を引き締めた。