◇東京六大学野球フレッシュトーナメント1次リーグA組東大0−7法大（2024年11月13日神宮）東大は異色な経歴を持つ2年生右腕・垣田が初登板した。暁星2年でフランス留学を目指し退学。コロナ禍で留学できず、高等学校卒業程度認定試験に合格して現役で入学した。「暁星はフランス語教育なので興味を持った。元々東大志望もあったので」。暁星では軟式の中堅手。東大入学後に投手を始め最速135キロに。1イニングを投げ2安