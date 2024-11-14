◇東京六大学野球フレッシュトーナメント1次リーグB組明大5−2早大（2024年11月13日神宮）明大は「1番・中堅」で出場した期待の1年・田上は3安打3打点と活躍。8回は1点を勝ち越してなおも1死二、三塁で、右中間への2点三塁打で勝利を決定付け「チャンスで一本打てたことがうれしい」と喜んだ。楽天ドラフト1位指名の宗山は広陵（広島）の先輩。「どんな時もがむしゃらにやり続けろ」と常にアドバイスを受けており、「い