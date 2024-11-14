イタリアのマッタレッラ大統領（ロイター＝共同）【ローマ共同】トランプ次期米政権で要職に就く実業家イーロン・マスク氏がイタリアの裁判所を批判し、同国のマッタレッラ大統領が13日、「同盟国の主権を尊重すべきだ」と苦言を呈した。裁判所は11日、メローニ政権が隣国アルバニアに新設した移民・難民の一時収容施設での収容を一時停止し、欧州司法裁判所に付託することを決定。マスク氏はX（旧ツイッター）に「裁判官たち