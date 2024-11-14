©ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週は、品川庄司をゲストに迎え、ツートライブが関西で関東芸人をおもてなしする「ツートライブのおもてなしドライブ」と、50代のお～い！久馬と兵動大樹が挑む「おじさん芸人の体力測定」をテーマにお届けする。 大阪に来るたびにお店選びに悩む関東芸人を関西の穴場の名