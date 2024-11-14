Kis―My―Ft2の藤ケ谷太輔（37）が13日、都内で「FRAGRANCEDAY2024」に出席した。今年ブランド「Aimetoi（エメトワ）」を立ち上げ、第1弾で2種類の香水を発売した。半年以上をかけ、香りだけでなく、ブランド名、ボトルやキャップに至るまで全てをプロデュース。「100％イメージした物が作れたなと思ってますし、自分自身でも気に入っております」と自信を見せた。女優のMEGUMI（43）も登壇。