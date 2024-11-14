お笑いタレントのバカリズム（48）が来年1月期の日本テレビ連続ドラマ「ホットスポット」（日曜後10・30）で脚本を担当し、女優の市川実日子（46）が同作で民放連ドラに初主演する。バカリズムは昨年1月期の同局ドラマ「ブラッシュアップライフ」でも脚本を担当。安藤サクラ（38）が主演した同作は、タイムリープで人生を何度もやり直す女性の物語を描き、脚本賞を含め国内外の賞を28冠獲得。大きな話題を集めた。今回も同じ