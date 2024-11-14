◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第1戦日本9ー3豪州（2024年11月13日バンテリンD）侍ジャパン元監督の日本ハム・稲葉2軍監督が始球式を務めた。愛知県の北名古屋市出身で、19年の前回大会優勝監督。五十幡が構えたグラブのど真ん中にストライク投球で盛り上げた。現チームへの配慮からあえてコメントは残さず、無言のエールに。井端監督は稲葉ジャパンでは内野守備・走塁コーチを務め、プレミア12だけでなく21年の東