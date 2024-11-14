◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第1戦日本9ー3豪州（2024年11月13日バンテリンD）侍ジャパンの3番に入った楽天・辰己が決勝打を放った。初戦で緊張感に包まれていた中、初回無死一、三塁の最初の打席で先制の左犠飛。「独特の国際大会の雰囲気で、先制点が取れて良かった」。9、10日のチェコとの強化試合では本塁打を含めて9打席で8度出塁した好調を維持。「ボールにアジャストできている。インパクトを残せる時に暴