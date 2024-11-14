◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第1戦日本9ー3豪州（2024年11月13日バンテリンD）侍ジャパンは13日、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」の1次ラウンドB組初戦に臨み、オーストラリアに9―3で快勝した。先発した巨人の井上温大投手（23）が5回0/3を5安打2失点、8奪三振と力投。初の国際大会に臆せずチーム初戦の先発という大役を務め、白星発進に導いた。連覇を目指すチームは14日に移動し、15日からは台湾で1