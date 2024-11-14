2024年11月12日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、世界の貿易情勢が緊迫化する中で日本と韓国が自国の半導体産業への支援を打ち出したと報じた。記事は、日本と韓国がそれぞれ11日に半導体産業支援政策を打ち出したとする英ロイターの報道を紹介。日本政府は今後数年間の半導体産業への助成を行うために10兆円以上の支援枠組みを構築する方針であり、特にラピダスがIBMなどと協力して