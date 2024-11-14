楽天・古謝樹投手（２３）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７００万増の２３００万円でサイン。「自分もそこらへん（金額）を想像していたので、とてもいい契約になりました」と笑顔で語った。（金額は推定）ドラフト１位で入団し、ルーキーイヤーの今季はシーズン途中から先発ローテに定着。１５試合の登板で５勝８敗、防御率４・３２だった。「そこまで投げられると思っていませんでしたし、いい経験だ