政府が月内にまとめる総合経済対策に盛り込むＡＩ（人工知能）・半導体産業支援策の概要がわかった。２０３０年度までに１０兆円以上の支援を行い、このうち次世代半導体の研究開発補助金などに６兆円程度、政府による出資や債務保証などの金融支援に４兆円以上をあてる。今後１０年間に関連産業全体で５０兆円超の国内投資を実現させることを目指す。こうした枠組みに基づく支援を実施するため、２０２５年の通常国会に関連法