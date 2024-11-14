バイデン米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）【ワシントン共同】米政府高官は13日、バイデン大統領と中国の習近平国家主席が16日にペルーの首都リマで会談すると明らかにした。双方が出席するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて実施し、米中衝突の回避に向けて意思疎通を維持する方針を確認する。バイデン氏は習氏にウクライナや台湾、南シナ海の情勢を巡り懸念を伝える。来年