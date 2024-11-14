AKB48グループ史上初のグローバルユニットQuadlips（クアドリップス）が、4thデジタルシングル「Lipstick」をリリースした。昨年10月に、SKE48のHINA（青海ひな乃、24）JKT48のFENI（25）MNL48のCOLE（22）BNK48のFAME（20）の4人で結成。挑戦の1年を振り返り、世界に羽ばたく決意を、このほど聞いた。ハイレベルな歌とダンスに、48グループの雰囲気とはまた違ったストリート感が魅力。海外経験がない中、同ユニットに飛び込んだHI