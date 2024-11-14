年末大みそか恒例のＮＨＫ紅白歌合戦の出場者発表が近づいている。注目の一つはＫ―ＰＯＰ勢がどうなるか、だろう。史上最多出場となった昨年、特別企画で出演するも今や?開店休業状態?のガールズグループ「ＮｅｗＪｅａｎｓ」は、今年も出るのだろうか？ＮｅｗＪｅａｎｓは今年６月、シングル「Ｓｕｐｅｒｎａｔｕｒａｌ」で日本デビューし、東京ドーム公演も話題に。だがその前からくすぶっていた、?生みの親?ミン・ヒジンプ