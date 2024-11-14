阪神・嶌村聡球団本部長（５７）が１３日、秋季キャンプを行っている高知・安芸で取材に応じ今季、ＮＰＢ他球団からＦＡ宣言した選手の獲得を見送る考えを示した。「他球団からの選手に関しては今季は考えておりません。静観させてもらいます」と明言。その方針は藤川監督とも確認済みであることを明かした。主に４番・一塁としてチームの中心を担った大山悠輔内野手（２９）が同日、今季取得した国内ＦＡ権の行使を表明。これ