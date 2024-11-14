野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」は１３日に日本、台湾で１次ラウンドＢ組が開幕。連覇を目指す日本代表は初戦のオーストラリア戦（バンテリン）に９―３と大勝した。１０日のチェコ代表との強化試合（同）に続き、２試合連続で森下翔太外野手（２４＝阪神）を４番に据えて侍打線は１３安打と大爆発したが、取材に応じた井端弘和監督（４９）は絶対的主砲を欠く?４番問題?に苦悩し続け