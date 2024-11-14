ソフトバンクの扇の要・甲斐拓也捕手（３２）が１３日に国内ＦＡ権の行使を正式に表明し、球団に申請書類を提出した。球界屈指の捕手を巡っては巨人が本格的な獲得調査を進めており、宣言残留を認めるホークスとの争奪戦に発展することは必至の情勢。甲斐の流出危機に球団は次善の策を講じる必要があるが、どんな編成戦略で有事に備えようとしているのか。漏れ伝わっていた現場の生の声とは――。この日、みずほペイペイドーム