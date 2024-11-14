平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太による「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」が年末の音楽番組を席巻しそうだ。元Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの３人は今年１月１日に「ＧＯＡＴ」を配信リリースし、音楽活動をスタートさせた。４月に米カリフォルニアで行われた世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に初出演すると、８月には「ＲＯＣＫＩＮＪＡＰＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２４」にも初出演。活動の幅を大きく広げていっ