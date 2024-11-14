フィギュアNHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は10日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。男子シングルでは鍵山優真（オリエンタルバイオ）が合計300.09点で優勝。貫禄の演技で大会連覇を成し遂げた。2位に入ったダニエル・グラスル（イタリア）は、会見で鍵山を絶賛。微笑ましい交流も見せていた。21歳の鍵山はショートプログラム（SP）は105.70点の首位発進。フリーも冒頭の4回転フリップ
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