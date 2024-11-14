ダークな青春ドラマとして注目を集めるドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」。2022年2月にシーズン2が配信されシーズン3の公開が待たれているが、制作スケジュールは激しく遅れ気味。まだ撮影も始まっていない。今年7月、遅延の理由に関して雑誌『ハリウッドリポーター』が複数の関係者の証言を入手した。その中でクリエイターのサム・レヴィンソンの関係者が、遅れているのはゼンデイヤのせいだと発言。彼女がこの数年『DUNE/デューン