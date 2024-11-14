ＪＲＡは１３日、永野猛蔵騎手（２２）＝美浦・伊藤圭三厩舎所属＝から騎手免許の取消申請があり、同日付で騎手免許を取り消したと発表した。２１年のデビューから約３年８か月での引退となった。同騎手は１０月５日から６日に東京競馬場の調整ルーム居室内に通信機器（スマートフォン）を不正に持ち込み、通信していた事実が判明。同８日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止となっていた。ＪＲＡによる調査の結果、永野騎