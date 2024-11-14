◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本９―３オーストラリア（１３日・バンテリンドーム）「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」の１次リーグ（Ｌ）Ｂ組が開幕し、２連覇を狙う侍ジャパンが、初戦でオーストラリアに快勝した。先発の大役を任された巨人・井上温大投手（２３）は５回０／３を５安打８Ｋ、２失点の上々の内容。国際大会でのデビュー戦白星を飾っ