オリックス・古田島成龍投手（２５）が先発に転向することが１３日、分かった。新人だった今季はチーム最多の２４ホールドを記録し、リリーフの柱として活躍した右腕。岸田監督ら首脳陣からの打診を意気に感じ、新たなポジションでさらなる飛躍を遂げる。社会人・日本通運時代は先発。古田島にとっては「原点回帰」にもなる。この日は大阪・舞洲で残留練習に参加。「そんなに甘くはないし、本当に挑戦になる。中途半端な気持ち