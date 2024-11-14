阪神・藤川球児監督（４４）が１３日、高知・安芸での秋季キャンプで若虎たちに初めてカツを入れた。「疲労がある中で気になるところはあった。きょうはもう少し、ぎゅっと締めたいなと感じましたね」。来春の１軍キャンプメンバー入りへ、重要なアピールの場と位置づけた最終クールの初日だったが、物足りなく映った。目に付いたのが、シートノックの守備の乱れだった。外野手の中継プレーのミスやバックホームの送球がそれる