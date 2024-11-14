巨人が、国内ＦＡ権を行使する阪神・大山悠輔内野手（２９）とソフトバンク・甲斐拓也捕手（３２）の獲得レースへ参戦する方向であることが１３日、分かった。この日でＦＡ権行使の申請期間が終了。セ・リーグ屈指の主砲と球界を代表する捕手のダブル獲りのために、ともに５年以上の大型契約を用意するとみられる。１４日にＦＡ宣言選手が公示され、１５日から他球団との交渉が解禁される。悲願達成へ、阿部巨人が大型補強に動