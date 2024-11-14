巨人が、国内ＦＡ権を行使するソフトバンク・石川柊太投手（３２）の調査に乗り出すことが１３日、分かった。今後、本格的に獲得へ動くかどうかを含め、慎重に検討していく。石川は１３年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。１６年に支配下選手登録されると、１８年にはキャリアハイの１３勝（６敗）をマーク。２０年には１１勝（３敗）で最多勝と最高勝率（７割８分６厘）の２冠に輝き、２１年には初の開幕投手を務めた。