女優の市川実日子（４６）が、タレントのバカリズム（４８）が脚本を手がける来年１月期の日本テレビ系「ホットスポット」（日曜・後１０時半）で民放連ドラ初主演を果たすことが１３日、分かった。バカリズムの脚本で昨年１月期に放送され、国内外で２８冠となるドラマの賞を席巻した同局系「ブラッシュアップライフ」の制作チームが再集結。「地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー」と題し、富士山の麓でビジネスホテル