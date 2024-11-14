昨年、27年連れ添った妻のデボラ＝リー・ファーネスとの離婚を電撃発表し、ファンやマスコミを驚かせたヒュー・ジャックマン。先月、結婚中から舞台女優のサットン・フォスターと交際していたことが大々的に報じられ、離婚はヒューの裏切りが原因だったのではないかという見方が浮上した。どうやらその通りだったよう。元妻のデボラが認める動きを見せた。まずこれまでの流れを復習すると、ヒューとサットンは2021年12月から始まっ