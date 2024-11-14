世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は13日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が、23日に東京ドームで開催される「eプレミア12」のチャンピオンシップゲームに特別ゲストとして参加すると発表した。WBSCはeスポーツの国際大会「eプレミア12」も開催しており、23日に決勝と3位決定戦が行われる。イチロー氏は試合前のセレモニーに登場し、出場者たちを激励する。