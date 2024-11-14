お笑いコンビ「南海キャンディーズ」が13日、都内で行われた「特殊詐欺被害防止教室」に登壇した。8月に特殊詐欺被害防止広報大使に任命されていたが、しずちゃん（45）が「昨日詐欺に引っかかりそうになった」と告白。非通知番号からの電話に出てだまされそうになったといい、これには山里亮太（47）も「非通知からは出ちゃダメでしょ！大使だよ」と苦笑い。「今から言う場所に身分証明書とカードをって言われて気づきま