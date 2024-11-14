フリーアナウンサーの森香澄が主演し、鈴木おさむ氏が脚本を務めたテレビ朝日系ドラマ『栞ちゃん 心の声を聞かせてよ』が、12月13日午後11時15分から放送されることが決定した（※一部地域を除く）。【写真】ダイエット前の姿を公開した森香澄本作は、今年の3月末まで放送作家・脚本家として第一線で活躍していた鈴木氏が現役時代に執筆し、温存していたという“幻の企画”。まったく同じ映像のショートドラマが、2度流れると