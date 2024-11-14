俳優の市川実日子（46）が、日本テレビ系1月期日曜ドラマ『ホットスポット』（2025年1月スタート、毎週日曜後10：30）で主演を務めることが14日、発表された。市川は民放連続ドラマ初主演となる。脚本はバカリズムが担当し、スタッフには同局系ドラマ『ブラッシュアップライフ』（2023年）のチームが再集結。宇宙人をテーマに“地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー”を送る。【写真】タイトドレスでボディラインあらわな