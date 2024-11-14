歌舞伎俳優の尾上右近（32）と中村壱太郎（34）が13日、都内で1月歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」（来年1月2〜26日）の取材会に出席した。2人は夜の部「二人椀久」で椀屋久兵衛（右近）、松山太夫（壱太郎）を務める。18年以来となる同配役での共演。右近が「言葉を発しない踊りの中での美学を見てもらいたい」と意気込み、壱太郎も「究極に美しい舞台にしたい」と語った。