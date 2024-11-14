8月17日に病気のため死去したフォーク歌手の高石ともやさん（享年82）のお別れの会が、13日、京都・東山の円山公園音楽堂で開かれた。南こうせつ（75）、杉田二郎（78）が登壇。こうせつは「一秒でもともやんに会いに行かないとアカンと思ってきました」と高石さんをしのび、杉田は作ったばかりの曲「一日、一時間、一秒」、「風」を弾き語りで熱唱して「高石さん、ありがとね」と絶叫した。